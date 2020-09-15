Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM В Екатеринбурге расследуют обстоятельства убийства 19-летнего прохожего возле бара «Американка». Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Преступление произошло ночью 12 сентября. На теле юноши нашли множество ножевых ранений. По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался 18-летний житель Ирбита.

В ходе следствия выяснилось, что преступлению предшествовал внезапно возникший конфликт. Гражданину предъявлено обвинение в убийстве. А суд отправил его под домашний арест.