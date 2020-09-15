Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет глава администрации Дубовского района, которую обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Как полагают следователи, глава муниципального образования подписала акт приёма-передачи некачественных водонапорных башен. При этом чиновница знала, что бракованное оборудование непригодно к эксплуатации. Муниципальному бюджету нанесён ущерб в размере более 400 тыс. рублей, региональной казне — свыше 11,5 млн рублей.

Материалы уголовного дела изучит Зимовниковский районный суд.

ИА REGNUM напоминает, что о возбуждении нескольких уголовных дел по факту поставки некачественных водонапорных башен стало известно осенью 2019 года.