Новосибирск, , 10:08 — REGNUM В Новосибирской области официально завершён купальный сезон. По данным регионального управления МЧС РФ, с середины мая помощь на воде понадобилась 126 гражданам.

Согласно статистике Росстата, в период купального сезона на водоёмах Новосибирской области зарегистрировано 34 происшествия, погибли 37 человек, из них пять детей.

«Наибольшее количество гибели произошло в Новосибирске (девять случаев), Новосибирском районе (шесть случаев), Ордынском районе (пять случаев). Причём всего с начала 2020 года произошло 43 происшествия с гибелью 46 человек», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что с 15 мая по 14 сентября почти все трагедии произошли в местах неорганизованного отдыха у воды.