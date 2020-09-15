Кызылский район, , 09:45 — REGNUM Кызыльская межрайонная прокуратура Тувы выявила подвесной пешеходный мост через реку Усть-Элегест, который не числится в муниципальной собственности села. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, на сооружение нет технической документации, он также не прошёл испытания на прочность.

«Фактически мост является бесхозяйным, а отсутствие собственника данного объекта и организации, следящей за его техническим состоянием, влечёт несвоевременное проведение профилактических и ремонтных работ», — отметили в надзорном органе.

Всё это, по мнению прокуроров, может в итоге привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан.

В связи с этим ведомство через суд потребовало от администрации села Усть-Элегестинское провести испытания на безопасность моста, получить техническую документацию, после чего оформить в соответствии с требованиями закона. Судья требования истца удовлетворил.

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