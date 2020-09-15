Нижнекамск, Татария, , 10:00 — REGNUM Следственными органами СКР по Татарии возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после гибели 52-летнего мужчины во время пожара в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в жилом доме произошел вечером 14 сентября в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, выясняются причины возникшего пожара и личность погибшего. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, направленные на установление обстоятельств инцидента. Кроме этого, следствие проверит сообщения от жителей данного дома о запахе газа незадолго до пожара. В связи с этим проинспектируют службы, ответственные за безопасность газового оборудования.

По сообщениям СМИ, погибший, предположительно хозяин квартиры, вел асоциальный образ жизни, нигде не работал и часто пил. За неделю до пожара в квартире за неуплату перекрыли газ и опломбировали трубу. Основной версией случившегося называют самовольное снятие заглушки с газовой трубы, передает Татар-информ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии прокуратура организовала проверку информации о хлопке газа и пожаре в многоквартирном жилом доме №42 на улице Сююмбике в Нижнекамске.

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