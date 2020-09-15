Сува, , 09:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 около побережья Фиджи. Об этом 15 сентября сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, землетрясение было отмечено в 04:12 по времени UTC (07:12 мск), эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 150 км в юго-западном направлении от города Ламбаса, который расположен на острове Вануа-Леву. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

При этом информация о пострадавших или разрушениях не поступала, также в связи с подземными толчками не была объявлена угроза цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,0 потрясло район острова Сумбава в Индонезии.