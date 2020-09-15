Тюмень, , 09:29 — REGNUM В Тюмени во дворе дома на улице Широтной «взорвался» автомобиль «Форд. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сигнал возгорании поступил в дежурную часть в 07:34 по местному времени (5:34 мск). Пострадавших нет.

К прибытию пожарных у автомобиля выгорел моторный отсек. Спасатели сработали оперативно, не позволив огню распространиться на рядом стоящую машину. Очевидцы в социальных сетях сообщают о звуке, похожем на взрыв, который сразу обратил внимание жителей многоэтажки на горящий автомобиль.

На данный момент проводится техническая экспертиза сгоревшего «Форда», чтобы выяснить все причины и обстоятельства происшествия.