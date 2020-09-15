Кемерово, , 09:24 — REGNUM Гибель двух рабочих в результате обрушения породы на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области подтвердили в региональном отделении СК РФ. Об этом 15 сентября говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Следственного комитета России.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий тела 37-летнего и 53-летнего работников обнаружены и подняты на поверхность», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что причина гибели двух горняков будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

Кроме того, сообщается, что по факту выброса угля и газа, из-за которых, по версии следствия, произошло обрушение породы на шахте «Чертинская-Коксовая», возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Белово Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту выброса угля и газа на угольном предприятии.