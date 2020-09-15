Лагос, Нигерия, , 09:14 — REGNUM Один человек погиб и еще двое получили серьезные ранения в результате столкновения трех транспортных средств и поезда в деловой столице Нигерии, Лагосе. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Лагос (Lasema).

В соответствии с заявлением, погибший был одним из двух пассажиров внедорожника, который столкнулся с движущимся поездом в районе Ошоди в понедельник, 14 сентября.

Непонятно, как именно произошел несчастный случай, однако по словам очевидцев, три автомобиля пытались пересечь железнодорожное полотно и не смогли сделать это вовремя.

Среди транспортных средств был микроавтобус с шестью пассажирами пассажирами, который затем протащило на несколько метров по рельсам до того, как поезд остановился.

Многие получили незначительные травмы и получили медицинскую помощь на месте.

«Но те, кто серьезно пострадал, были доставлены в больницу», — сказали в Lasema.

Авария вызвала двухчасовую задержку движения поездов по маршруту, сообщил корреспондент BBC Андре Гифт из Лагоса.

Ошоди — один из самых оживленных транспортных районов в Лагосе и является крупным пересадочным пунктом для тех, кто приезжает из пригородов и соседних штатов.