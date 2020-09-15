Алнашский район, Удмуртия, , 09:09 — REGNUM Перед прокурором района, где накануне произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, поставлен вопрос о передаче уголовного дела по факту аварии в производство следователям следственного управления СКР по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По данным ведомства, на место происшествия выезжали представители руководства Можгинского межрайонного следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту гибели в аварии троих несовершеннолетних, которые являлись студентами Асановского аграрного техникума. Будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алнашском районе Удмуртии при столкновении двух легковых автомобилей с грузовиком вечером 14 сентября погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения. Трагедия произошла около 21:37 по местному времени на 57-м километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга». Произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с полуприцепом с автомобилями Hyundai и ВАЗ-2112. Погибли водитель и пятеро пассажиров отечественного автомобиля.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).