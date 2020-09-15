Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам страны 1,89 млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам. Камчатский край получит на эти цели почти 30 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Выплаты получат сотрудники учреждений, которые работали посменно в условиях полного карантина.

«Те средства, которые мы сейчас получаем из федерального бюджета, пойдут на выплату отпускных тем работникам, которые весь период, с конца апреля по 19 августа, работали в соцучреждениях в условиях карантина. В связи с дополнительными выплатами, которые осуществлялись за счёт средств федерального бюджета, их среднемесячная зарплата увеличилась и соответственно это сказалось на расчёте отпускных», — пояснил врио министра социального развития и труда Камчатки Евгений Меркулов.

Допвыплаты к заработной плате на Камчатке получили около 220 человек, которые работали в сменах в условиях карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область получит 83 млн 435 тыс. рублей на выплаты соцработникам, которые работают в сменном режиме с коронавирусными пациентами и людьми из группы риска.