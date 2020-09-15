Иркутск, , 08:22 — REGNUM В Иркутской области, где который день практически не перестают идти дожди, решено временно закрыть движение всех поездов по Кругобайкальской железной дороге. Как сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания, запрет действует с 14 до 20 сентября включительно: отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 — Байкал.

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Байкальская пригородная пассажирская компания просит с пониманием отнестись к ограничительным мерам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории областного центра в ночь на 13 сентября выпало 24 мм осадков. Многие дороги превратились в реки, в которых тонули автомобили, а на тротуарах образовались огромные лужи. На реке Ушаковка в черте Иркутска ожидается повышение уровня воды до критических отметок в 210−240 см. Мэрия города готовит временные дамбы и убежища.

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