Джакарта, , 08:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,0 потрясло район острова Сумбава в Индонезии, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 14 сентября 2020 года в 22:31 по местному времени.

«Эпицентр находился в море в 9 км к юго-западу от острова на глубине 13 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Западный Сулавеси в Индонезии.

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