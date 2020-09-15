Иркутск, , 07:57 — REGNUM На реке Ушаковка в черте Иркутска ожидается повышение уровня воды до критических отметок в 210−240 см. Возможны подтопления местности в пониженных формах рельефа. Об этом сегодня, 15 сентября, со ссылкой на данные синоптиков сообщает официальный сайт городской мэрии.

На реке Ушаковке Пресс-служба администрации города Иркутска

Следите за развитием событий в трансляции: «Заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

Известно, что в группу риска входят территории СНТ «Родник», «Автомобилист» и «Кооператор» в Правобережном округе, а также улица Вилюйская в Октябрьском округе. На месте дежурит аварийно-спасательная служба МКУ Иркутска «Безопасный город». «ИркутскАвтодор» начал возведение временной дамбы из мешков с песком. В школе №20 ведется подготовка к обустройству пункта временного размещения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории областного центра в ночь на 13 сентября выпало 24 мм осадков. Многие дороги превратились в реки, в которых тонули автомобили, а на тротуарах образовались огромные лужи.

Читайте ранее в этом сюжете: Иркутск уходит под воду из-за дождей

Читайте развитие сюжета: В Иркутске начинается потоп