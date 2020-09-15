Нижнекамск, Татария, , 07:57 — REGNUM В Татарии прокуратура организовала проверку информации о хлопке газа и пожаре в многоквартирном жилом доме №42 на улице Сююмбике в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По итогам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, в Нижнекамске в доме №42 по улице Сююмбике произошел взрыв с последующим возгоранием. Сообщение о случившемся на пульт спасателей поступило в 20:55. Горела квартира на четвертом этаже. После разбора завалов на месте пожара обнаружили тело мужчины. Устанавливается личность погибшего.

Читайте также: В жилом доме в Татарии произошёл взрыв — СМИ

Читайте также: При пожаре в жилом доме в Татарии погиб мужчина