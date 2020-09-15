Петропавловск-Камчатский, , 07:39 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на территории Камчатского края, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 15 километрах от села Эссо в Быстринском районе Камчатки. Очаг землетрясения залегал на глубине 350 километров. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, жители Эссо и ближайших населенных пунктов подземных толчков не ощутили.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в 66 километрах от поселка Палана. Разрушений и пострадавших не было.

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