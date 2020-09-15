Петропавловск-Камчатский, , 07:34 — REGNUM На Камчатке главный врач ГБУЗ КК «Козыревская участковая больница» приговорена судом к условному сроку лишения свободы на три года, с испытательным сроком два года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Главврача судили за присвоение денежных средств, вверенных виновному, совершенное с использованием своего служебного положения. Выяснилось, что более года она самостоятельно, без согласования с министерством здравоохранения края, повышала собственный должностной оклад. В результате было похищено более двух млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Предполагается, что нанесенный чиновником ущерб местному бюджету превышает 700 млн рублей.