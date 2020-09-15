Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:34 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Курильской гряды, выбросил пепел на высоту до 1800 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в населенных пунктах острова не было зафиксировано выпадения пепла. Запаха сероводорода также ощущалось. По данным МЧС РФ, угрозы для жителей Парамушира нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа сразу два пепловых выброса произошло на курильском вулкане Эбеко. Высота пепла достигала 2,5 километров над уровнем моря. Угрозы для жителей острова не было.

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