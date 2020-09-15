Оренбург, , 07:31 — REGNUM В Оренбурге проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным полиции, в поселке Пригородный двое 17-летних парней устроили авторазвлечение. Ночью молодой человек катал на капоте автомобиля своего приятеля. Во время движения машины, парень упал с капота под колеса. От полученных травм оренбуржец скончался на месте происшествия.

Добавим, случай, когда молодой человек катается на капоте, зафиккирован и в Перми. в сентябре 2020 года в Перми двое молодых людей также решили развлечься. Голого парня прикрепили на капоте машины и провезли по центру города. Видео опубликовали в интернете. Ролик вызвал море эмоцией. В основном в адрес парней сыпалась критика. Впоследствии полиция установили личности всех участников показного автопробега и привлекла к административной ответственности.