Чаа-Хольский район, Тува, , 07:22 — REGNUM В Каа-Хемском и Чаа-Хольском районах Тувы произошло два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в результате погибли три человека.

Днём 13 сентября на трассе Кызыл — Сарыг-Сеп перевернулся автомобиль ВАЗ-211 540 под управлением 31-летнего мужчины. С травмами его доставили в районную больницу, где он скончался.

К вечеру того же дня на подъезде к селу Чаа-Хол 27-летний мотоциклист врезался во впереди едущий грузовик, тормозившего для остановки на обочине.

«В результате происшествия на месте ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир мотоцикла «RACER 250» — 29-летняя жительница с. Чаа-Хол, которые на момент ДТП были без защитных экипировок и мотошлемов», — отметили в министерстве.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по фактам обоих происшествий.