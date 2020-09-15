Прибайкальский район, Бурятия, , 06:47 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии завершился процесс над 27-летней местной жительницей, обвиняемой в гибели собственного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, она проживала с тремя малолетними детьми в арендованном доме в селе Турунтаево.

В октябре 2019 года она пошли на почту, оставив без присмотра детей, старшему из которых было пять лет, а младшему не исполнилось и года. Предварительно она затопила в доме печь.

«В результате падения раскаленного угля из печи на пол произошло воспламенение, в короткие сроки охватившее все помещение. Находившийся поблизости мужчина проник в дом и спас двоих старших детей, младшего спасти не удалось», — отметили в прокуратуре.

Районный суд признал женщину виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшей смерть человека и приговорил к 1 году и 1 месяцу лишению свободы условно. Кроме того, её ограничили в родительских правах в отношении детей.

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