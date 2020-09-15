Омск, , 06:47 — REGNUM В Омской области вынесен приговор за хулиганство на борту воздушного судна. Мужчина признан виновным в совершении данного преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что в июне на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Омск, пьяный 52-летний мужчина неоднократно выражался нецензурной бранью и пытался применить физическую силу в отношении пассажиров и бортпроводников. Его задержали и доставили в дежурную часть. Был составлен протокол об административном правонарушении. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство на воздушном транспорте».

Кировский районный суд Омска признал мужчину виновным и приговорил к 400 часам обязательных работ.