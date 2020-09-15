Ульяновск, , 06:39 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении предполагаемого участника межрегионального экстремистского объединения. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, мужчина являлся «активным участником» межрегионального общественного объединения, которое запрещено на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Силовики установили, что несмотря на это, фигурант уголовного дела проводил встречи с гражданами, призывая их стать членами объединения, обещая якобы преимущество при «трудоустройстве» и материальные выгоды при выполнении «должностных обязанностей».

Также правоохранители считают, что он размещал в интернете видеоматериалы деструктивного характера.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации»), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении инженера-программиста местной фирмы, которого обвинили в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Следствие полагает, что он размещал в группах социальной сети тексты, содержащие призывы к осуществлению на территории иностранного государства террористической деятельности.

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