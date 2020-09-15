Магадан, Магаданская область, , 06:37 — REGNUM В Магаданской области рядом с посёлком Уптар горит лес. Пожар тушат с 13 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Магадана.

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Загорание произошло 13 сентября, днём. Специалистам удалось установить, что причиной возгорания стал человеческий фактор.

«Рядом с людьми, которые в этом районе стреляли из ракетницы или пускали фейерверки, находилась видеокамера, которая их зафиксировала. Температура была около +20 ℃. Огонь быстро пошёл к улице Братской — это небольшой дачно-частный сектор. Хорошо сработали наши минерализованные полосы, которые отсекают населённый пункт от лесного массива, и огонь не пришёл в дома», — пояснил глава столицы Колымы Юрий Гришан.

Огонь прош`л рядом с многоквартирными домами. Специалисты Авиалесоохраны, лесхоз до сих пор тушат лес. Задействовано три единицы спецтехники, чтобы отсечь пожар. При этом местность сильно заболочена, и гусеничная техника не справляется.

«Работа по локализации возгорания продолжается, чтобы сберечь лес и жизни людей», — добавили в мэрии Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл на территории яблоневого сада в Воронеже вечером 14 сентября. Сад удалось спасти.