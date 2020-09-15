Иркутск, , 06:40 — REGNUM Вертолёт МИ-8 МЧС России с группой спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда численностью четыре человека в 9 утра вылетел в Куйтунский район для проведения работ по обследованию с воздуха зоны

В Куйтунском районе Иркутской области на поиски пропавшего 12 сентября семилетнего мальчика вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России с группой спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Также для обследования водоёмов, расположенных вблизи населённого пункта Уховский Куйтунского района, была направлена водолазная группа в составе пяти человек пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Напомним, мальчик утром 12 сентября ушёл в школу из дома в посёлке Уховский, где проживает с матерью, младшей сестрой и отчимом, и до настоящего времени не вернулся. В его поисках задействовано более 300 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, местной администрации, жителей и волонтёров. Пока мальчика или его следов обнаружить не удалось.