Закаменский район, , 06:23 — REGNUM В октябре 2019 года двое жителей Закаменского района Бурятии, заблудившиеся в лесу во время охоты, случайно пересекли российско-монгольскую границу и были задержаны монгольскими пограничниками. О происшествии рассказали ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

В декабре суд в Монголии осудил задержанных на шесть месяцев лишения свободы за незаконное пересечение границы и незаконное ношение оружия. Позже обвинения добилось ужесточения приговора, в результате чего наказание было увеличено до 1 года 30 суток колонии общего режима.

Как отмечается, ситуацию отслеживали российские дипломаты. Бурятский омбудсмен, тем временем, направил запрос в представительство МИД в Улан-Удэ для защиты прав российских граждан.

«В августе 2020 г. по результатам комплекса принятых Генконсульством России мер ходатайства россиян об условно-досрочном освобождении рассмотрены монгольской стороной и удовлетворены, граждане уже вернулись домой в Бурятию», — отметили в аппарате.