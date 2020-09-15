Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Генпрокурор американского штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг сбил насмерть пешехода, сообщает пресс-служба полиции штата.

Сообщается, что ДТП произошло на автодороге № 14 у города Хаймор. Равнсборг находился за рулем Ford Taurus и попал в дорожную аварию. Он сообщил полиции, что якобы сбил оленя.

«Тело пешехода было найдено в воскресенье утром. Тело было опознано, это был 55-летний Джозеф Бовер из Хаймора», — говорится в сообщении полиции.

При этом глава аппарата генпрокурора Южной Дакоты Тим Борманн заявил, что его руководитель возвращался домой после вечеринки, которую устроила Республиканская партия США в ресторане. При этом отмечается, что генпрокурор не находился в состоянии алкогольного опьянения.