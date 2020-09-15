Горно-Алтайск, , 05:48 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован ещё один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 72-летний житель Горно-Алтайска скончался ещё 3 сентября.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате острой респираторной недостаточности, вирусной пневмонии и COVID-19», — добавили в штабе.

Таким образом, за всё время эпидемии в республике умерли от COVID-19 12 человек. Ещё двое носителей, как отмечается, скончались по иным причинам.

Напомним, ранее власти региона до 2 октября продлили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Кроме того, в регионе сохраняется обязательный масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

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