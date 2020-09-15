Чанчунь, Китай, , 05:02 — REGNUM Более 3900 человек было эвакуировано после прорыва дамбы в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Пострадавшее от непрекращающихся ливней и наводнений водохранилище на реке Иньма, огражденное дамбой близ деревни Уцзяцзы города Дэхуэй оказалось прорвано в 16:40 по местному времени 13 сентября, в результате чего образовалась брешь протяженностью 30 метров.

Некоторые дома в деревне оказались затоплены, в то время как рабочие занимаются заделыванием бреши. Порядка 2800 жителей деревень Уцзяцзы и Хуаньцзыдун были эвакуированы еще 1124 жителя городка Цайюаньцзы также были эвакуированы. О жертвах и пострадавших не сообщается.