Киев, , 03:36 — REGNUM Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, произошла на его участке вблизи поселка Чабаны в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Чабанского поселкового совета.

Отмечается, что при аварии произошел сильный выброс газа, утечка которого устранена.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook написал, что недалеко от Чабан был слышен взрыв, а после «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Киеве в девятиэтажном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв бытового газа. Погибли три человека.

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