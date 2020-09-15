Порт-о-Пренс, , 03:36 — REGNUM Сотрудники полиции гаитянской столицы Порт-о-Пренс вышли на митинг с требованием освобождения одного из своих коллег, сообщает EFE.

Поводом для протестов послужил арест одного из сотрудников полиции по обвинениям в убийстве и участию в уличных беспорядках в мае 2020 года. В ходе протестных акций демонстранты соорудили баррикады из автомобильных покрышек, которые затем подожгли.

Часть протестующих выдвинулась к резиденции президента Гаити, однако их разогнала охрана дворца. Отмечается, что охранники были вынуждены применить огнестрельное оружие против протестующих. Пока сведений о пострадавших или погибших не поступало.