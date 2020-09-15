Ижевск, , 01:16 — REGNUM В Алнашском районе Удмуртии при столкновении двух легковых автомобилей с грузовиком вечером 14 сентября погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Трагедия произошла около 21:37 по местному времени на 57-м километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга». По неустановленным пока причинам произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с полуприцепом с автомобилями Hyundai и ВАЗ-2112.

«В результате ДТП смертельные травмы получили водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ-2112», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди погибших — трое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения.

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