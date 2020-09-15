Чанчунь, Китай, , 00:59 — REGNUM Два человека погибли, еще 16 получили ранения в результате серьезного ДТП в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Бюро общественной безопасности уезда Цзинюй в 11:44 по местному времени 13 сентября получило сведения о столкновении в деревне Дунсин тяжелого грузовика с пассажирским автобусом.

Предварительное расследование показало, что автобус и грузовик двигались из противоположных направлений. Точно неизвестно, какой из двух транспортных средств стал виновником трагедии.

Все пострадавшие были немедленно доставлены в госпитали, специалисты в настоящее время занимаются расследованием причин произошедшего.