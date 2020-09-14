Нижнекамск, Татария, 14 сентября 2020, 22:38 — REGNUM После разбора завалов на месте пожара в многоквартирном доме в Нижнекамске обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в управлении МЧС по Татарии.
Горела комната в однокомнатной квартире на четвертом этаже в доме №42 по улице Сююмбике. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Сейчас устанавливается личность погибшего, уточняет «Татар-информ». Также проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, по утверждениям очевидцев пожару предшествовал взрыв. Жители соседних квартир сообщили, что в их доме дребезжали окна и двери.
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