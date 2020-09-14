Нассау, 14 сентября 2020, 21:11 — REGNUM Лодка с 30-ю людьми на борту перевернулась у Багамских островов, сообщает 14 сентября Haiti Libre.
В результате крушения 15 человек пропали без вести. Спасены 12 человек, остальных людей ищут спасатели.
В лодке находились граждане Ямайки и Гаити. Судно было перегружено, поэтому и перевернулось.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный случай с крушением перегруженной лодки произошёл в конце августа у берегов Гаити.
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