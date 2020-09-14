Минск, , 20:01 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту произошедшего 13 сентября инцидента: милиционер Жодинского ГОВД избил женщину на глазах у участников несанкционированной властями протестной акции. Он нанёс удар в лицо, что МВД Белоруссии трактует как оправданные законные действия.

Инцидент зафиксировали на камеры мобильных телефонов участники протестной акции, в том числе сама пострадавшая. Видеозапись опубликовали белорусские, российские, немецкие и польские СМИ.

На записи отчётливо слышно, как манифестанты скандируют: «Спасибо!» и «Милиция с народом!».

Пресс-служба МВД Белоруссии со ссылкой на УВД Миноблисполкома так объяснило произошедшее:

Ситуация складывалась следующим образом. Экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления.

Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания.

Напомним, несанкционированные массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Граждане требуют новых, честных и справедливых президентских выборов, а также прекращения террора со стороны «правоохранителей» и освобождения политзаключённых (наличие которых МИД Белоруссии отрицает).