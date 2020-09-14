Обнинск, Калужская область, , 19:20 — REGNUM Следственными органами завершено расследование и передано в суд уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Обнинска. Он обвиняется в применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 25 июня 2020 года обвиняемый находился в здании Обнинского городского отделения судебных приставов на личном приёме у судебного пристава-исполнителя по поводу неоплаты восьми штрафов за правонарушения в области безопасности дорожного движения. Мужчина был недоволен наложенным взысканием, начал видеозапись и создал конфликтную ситуацию. Сначала обвиняемый толкнул женщину-пристава, а затем несколько раз ударил её. Женщине были причинены кровоподтеки.

Обвиняемый называет себя блогером и ведет YouTube-канал в интернете, где размещает видео диалогов с сотрудниками правоохранительных органов. Теперь за избиение пристава мужчине грозит наказание — лишения свободы на срок до пяти лет.

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