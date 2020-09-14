Магас, , 18:59 — REGNUM В Ингушетии ведется расследование инцидента с похищением ребенка. Задержан подозреваемый, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили 14 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Задержание U.S. Air Force

Из подробностей дела известно, что вечером 8 сентября 38-летний житель Ингушетии пытался похитить 12-летнюю девочку. Находясь на улице Лесной в городе Назрани, злоумышленник схватил ребенка за руку и, пройдя с ней некоторое расстояние, «лишил девочку возможности передвижения».

Помешали дальнейшим планам похитителя оказавшиеся на улице посторонние лица. Они пресекли попытку увести девочку, однако сам он скрылся с места происшествия. По горячим следам его удалось задержать. В настоящее время устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.