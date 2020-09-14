Саратов, , 18:06 — REGNUM В Саратове в отношении 52-летней заведующей отделением одного из медицинских учреждений возбудили уголовное дело за мошеннические действия в отношении пациента. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 — ч.3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

По данным следствия, к заведующей обратился пациент с вопросом о возможности снятия его с диспансерного учета. Женщине в силу занимаемой ею должности было достоверно известно, что решением врачебной комиссии мужчина уже снят с диспансерного учета, о чём имелись сведения в его медицинской карте и информационной базе данных. Однако она ввела пациента в заблуждение, заверив, что может исключить сведения о нем из информационных баз данных, за что потребовала вознаграждение в размере 70 тыс. рублей. Утром 7 сентября заведующая в служебном кабинете получила от пациента оговоренную сумму, после чего была задержана сотрудниками УФСБ России.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями в отношении главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ». Главврач организации без оформления договора субаренды безвозмездно предоставил в пользование два кабинета фирме, которая принадлежала его супруге, с целью осуществления коммерческой деятельности. В результате руководством Центра причинен ущерб в размере 4,1 млн рублей.

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