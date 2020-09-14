Стокгольм, , 19:19 — REGNUM 11 сентября на датско-шведской границе произошел инцидент с участием шведского полицейского и 40-летним Бенджамин Антви, который отказался последовать за полицейским, за что был снят с поезда. По словам мужчины, к нему было приковано внимание правоохранителя только из-за того, что он темнокожий. О произошедшем 13 сентября сообщила газета Fria Tider.

Шведский полицейский Håkan Dahlström

Вечером 13 сентября Бенджамин Антви, проживающий на юге Швеции в Мальмё, возвращался поездом из Дании. После своей рабочей смены мужчина как ни в чем не было сел на поезд и отправился домой. На станции Хюлле, расположенной на юге Мальмё, в поезд зашел полицейский, рядом с которым была собака на случай необходимости осмотра подозрительных вещей на предмет наличия наркотиков.

На опубликованном видео в Twitter видно, как Антви вступает в словесный спор с полицейским и отказывается следовать за ним. Конфликт заканчивается тем, что 40-летнего Антви силой снимают с поезда и арестовывают по подозрению в насильственном сопротивлении полицейскому.

Ева Ган Уэстфорд, пресс-секретарь полиции Швеции по региону «Юг» в оправдание действия полицейского заявила, что внимание к Антви было приковано из-за наличия у него подозрительной ручной клади. Однако сам Антви считает, что причина, по которой проверил полицейский именно его, связана с цветом кожи. Данный инцидент уже вызвал споры в социальных сетях, где полиция Мальмё обвиняется в расизме.