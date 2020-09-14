, 15:18 — REGNUM Во время футбольного мачта 3-й Польской лиги между командами «Полония» из Бытома и «Рух» из Хожува, проходившего 13 сентября, возле стадиона в Бытоме произошли столкновения футбольных фанатов с полицией. Об этом передает Polskie Radio 24.

Потасовки начались в конце второго тайма возле стадиона. Сначала хулиганы, поддерживающие «Рух», начали ломать ограждения, отделяющие их от полицейских, а затем забросали последних камнями, бутылками и другими опасными предметами.

Чтобы остановить нападение, полицейские применили ручные газометры, дубинки, светошумовые гранаты и водомет. Они также произвели предупредительные выстрелы из оружия с резиновыми пулями. Только после этого хулиганы начали отходить в сторону парковки одного из торговых центров.

23 правонарушителя были задержаны. На них будут составлены протоколы за участие в массовых беспорядках, а также за нападение на полицейских.