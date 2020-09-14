Кагера, Танзания, , 15:04 — REGNUM Десять учеников погибли в результате пожара в школьном общежитии в области Кагера на северо-западе Танзании. Об этом сообщает BBC Swahili.

Еще семеро учеников, получивших серьезные травмы, были госпитализированы. В общежитии проживали мальчики в возрасте от шести до десяти лет. Комиссар округа Кьерва Рашид Мвайму сообщил, что для подтверждения личностей погибших потребуются ДНК-тесты.

Полиция уже начала расследование, но причина пожара еще была не установлена.

Пожар начался в одном из общежитий английской средней начальной школы Бьямунгу в районе Кьерва около 04:30 по местному времени, сообщили в полиции.

По словам репортёров, в регионе часто происходят трагедии со школьными пожарами, и власти регулярно призывают усилить безопасность в учебных заведениях.

В июле в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе, три школьника погибли при пожаре в общежитии мусульманской средней школы Илала.