Уфа, 14 сентября 2020, 14:12 — REGNUM Деятельность наркопритона пресекли в Уфе. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
По версии сотрудников правоохранительных органов, в августе 2020 года 48-летняя ранее судимая и нигде не работающая подозреваемая в своей квартире организовала притон для потребления наркотиков.
По данному факту было возбуждено уголовно дело. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Расследование дела продолжается.
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