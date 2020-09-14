Ланкастер, , 14:05 — REGNUM Протесты после того, как сотрудник полиции застрелил напавшего на него мужчину, начались в городе Ланкастер (штат Пенсильвания, США). Об этом 14 сентября сообщает газета New York Post.

По информации журналистов издания, 13 сентября в службу 911 позвонила женщина, которая сообщила диспетчеру округа Ланкастер, что ее брат проявляет агрессию по отношению к своей матери и пытается проникнуть в ее дом. Прибывший на место происшествия по вызову полицейский вынужден был застрелить напавшего на него мужчину, когда тот выскочил из дома, размахивая холодным оружием.

Также указывается, что после этого толпа протестующих собралась около полицейского участка и начал бросать камни, в результате чего был поврежден один из автомобилей полиции. В итоге для разгона собравшихся сотрудники полиции вынуждены были применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае смерти одного из полицейских, раненных в ходе нападения в американском штате Калифорния, нападавший будет приговорен к смертной казни.