Новосибирск, , 13:49 — REGNUM В Новосибирске двое неизвестных напали на пенсионерку и отобрали у неё кошелёк, продукты питания и костыль. Всё это произошло посреди бела дня в центре города. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД РФ по Новосибирской области.

«Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, около 14:30 (время местное) 10 сентября 86-летняя пенсионерка возвращалась домой. У дома 13 по проспекту Димитрова к ней подошли неизвестные мужчина и женщина, которые силой отобрали у потерпевшей кошелёк, продукты питания и костыль, с помощью которого она передвигалась. После совершения преступления злоумышленники скрылись», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались ранее неоднократно судимые 39-летний житель Приморского края и 40-летняя уроженка Бурятии. Они познакомились в поезде и жили в Новосибирске на съёмных квартирах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ — «Грабеж».