Чебоксары, , 12:07 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на пожилого мужчину. Нападавший был в маске. В совершении преступления подозревают бывшего зятя пострадавшего, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Нападение было совершено 12 сентября 2020 года около 17:30 в одном из сёл Вурнарского района, когда 59-летний пострадавший находился за огородом своего хозяйства.

«На него напал мужчина в маске и камуфляжном костюме и нанес ему не менее семи ударов ножом по животу и туловищу, а затем скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Сельчанина удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В совершении преступления подозревают бывшего зятя потерпевшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются причины поступка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор 33-летнему местному жителю, которого обвинили в истязании сына и угрозе убийством в адрес супруги. Домашний тиран получил условный срок.

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