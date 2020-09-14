Чебоксары, 14 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на пожилого мужчину. Нападавший был в маске. В совершении преступления подозревают бывшего зятя пострадавшего, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Нападение было совершено 12 сентября 2020 года около 17:30 в одном из сёл Вурнарского района, когда 59-летний пострадавший находился за огородом своего хозяйства.
Сельчанина удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
В совершении преступления подозревают бывшего зятя потерпевшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).
В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются причины поступка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор 33-летнему местному жителю, которого обвинили в истязании сына и угрозе убийством в адрес супруги. Домашний тиран получил условный срок.
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