Улан-Удэ, , 11:56 — REGNUM В Бурятии за восемь месяцев с начала года произошло более 14 тыс. преступлений, что на 7,1% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, значительно сократилось число краж и разбоев.

«На 19,9% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,7% (в январе — августе 2019 г. — 35,6%)», — отметили в надзорном ведомстве.

При этом число убийств и покушений на убийство, мошенничеств и краж скота, напротив, выросло на 13,7%, 16,9% и 24,7% соответственно. Более чем на треть выросло число вымогательств и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+36,4% и +39,2% соответственно).

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