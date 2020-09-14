Нальчик, , 11:55 — REGNUM В результате ДТП с участием маршрутной пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Кабардино-Балкарии пострадали восемь человек. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Уточняется, что сообщение о столкновении легкового автомобиля Lada «Калина» и маршрутной «Газели» на федеральной дороге Р-217 поступило в 09:48 мск.

«По предварительным данным 8 человек доставлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении и добавляется, что среди пострадавших нет погибших и детей.

Также указывается, что в настоящее время на месте ДТП ведут работы сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ярославской области на федеральной трассе «М8» столкнулись легковой автомобиль «Порше» и грузовой «Мерседес», в аварии пострадали 3 человека.