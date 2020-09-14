Уфа, , 11:48 — REGNUM Двое неизвестных надругались над 12-летней девочкой в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов, в селе Иглино Иглинского района девочка 12-лет рассказала маме, о том, что два неизвестных надругались над ней. Предполагается, что насилие в отношении ребенка произошло в поле. Мама девочки сразу же обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка начали поиск насильников.

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