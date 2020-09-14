Иерусалим, , 11:27 — REGNUM Около границы Израиля и Сирии на Голанских высотах прогремел мощный взрыв. Об этом 14 сентября сообщает ливанское национальное агентство NNA.

По данным журналистов агентства, звук сильного взрыва был слышен в некоторых поселениях округа Марджаюн, расположенных на юге Ливана.

«Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября ливанское движение «Хезболла» назвало договорённости властей Бахрейна и ОАЭ с Израилем о нормализации отношений «ударом в спину», за который последует возмездие.